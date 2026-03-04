Negli Stati Uniti, la Chiesa cattolica si oppone alla politica di Trump, che mira a rafforzare un sistema di governo autoritario attraverso il sostegno popolare. Oltre alla Corte Suprema, anche le istituzioni religiose assumono una posizione di contrasto contro queste strategie politiche. La tensione tra le forze istituzionali e le ambizioni di potere dell’ex presidente si manifesta in vari ambiti del panorama statunitense.

Non c’è solo la Corte Suprema a contrastare negli Stati Uniti la spinta di Trump a stabilire un regime di governo autoritario, fondato sul plebiscito elettorale. Contro l’assolutismo del “presidente Maga” comincia a stagliarsi un soggetto forse ancora più incisivo sul piano degli equilibri sociali: la Chiesa cattolica. Steve Bannon, ideologo del trumpismo, aveva definito da subito l’elezione di Leone XIV una “pessima scelta”. Perché la cultura e la sensibilità sociali di Prevost si contrappongono inevitabilmente agli impulsi illiberali del presidente. “La mia stessa storia è quella di un cittadino, discendente di immigrati, a sua volta emigrato”, dichiarò Leone appena eletto al corpo diplomatico in Vaticano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Contro l'assolutismo di Trump, dopo la Corte suprema, si staglia anche la Chiesa cattolica

