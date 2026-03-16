Alessandro Venturelli scomparso nuova segnalazione dall'Olanda | Avvistato a Rotterdam come senzatetto
Dall'Olanda, una segnalazione indica che Alessandro Venturelli, il giovane di 20 anni scomparso a Sassuolo nel dicembre 2020, sarebbe stato avvistato a Rotterdam come senzatetto. La notizia è stata comunicata da una fonte locale e conferma un possibile spostamento del ragazzo in Europa. Nessun altro dettaglio sulla sua posizione o sulle circostanze dell'avvistamento è stato fornito.
Dall'Olanda, più precisamente da Rotterdam, è arrivata una nuova segnalazione su Alessandro Venturelli, il 20enne scomparso a Sassuolo nel dicembre del 2020. Secondo un testimone, Alle vivrebbe come senzatetto nei pressi della stazione. A confermare la notizia a Fanpage.it è la mamma di Venturelli, Roberta Carassai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tutto quello che riguarda Alessandro Venturelli
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