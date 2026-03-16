Alessandro Venturelli scomparso nuova segnalazione dall'Olanda | Avvistato a Rotterdam come senzatetto

Dall'Olanda, una segnalazione indica che Alessandro Venturelli, il giovane di 20 anni scomparso a Sassuolo nel dicembre 2020, sarebbe stato avvistato a Rotterdam come senzatetto. La notizia è stata comunicata da una fonte locale e conferma un possibile spostamento del ragazzo in Europa. Nessun altro dettaglio sulla sua posizione o sulle circostanze dell'avvistamento è stato fornito.