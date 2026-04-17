Scomparsa Alessandro Venturelli la comunicazione alla famiglia dopo anni

Dopo più di tre anni, la famiglia di Alessandro Venturelli riceve una comunicazione ufficiale riguardante la sua scomparsa. Alessandro, giovane residente a Sassuolo, è scomparso il 5 dicembre 2020 e da allora non ci sono state notizie certe sulla sua sorte. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, ma ancora oggi non si conoscono dettagli definitivi sulla sua sorte o sul motivo della sua sparizione.

Un nuovo capitolo, ancora una volta destinato a lasciare amarezza, si aggiunge alla vicenda di Alessandro Venturelli, il giovane sparito nel nulla da Sassuolo il 5 dicembre 2020. Nonostante gli anni trascorsi e l’attenzione costante mantenuta viva da familiari e cittadini, il caso torna al punto di partenza con un’ennesima decisione destinata a far discutere. Il Tribunale di Modena, attraverso il Gip, ha disposto una nuova archiviazione del procedimento, qualificando la scomparsa come “allontanamento volontario”. Una definizione che, sul piano giuridico, chiude ancora una volta il fascicolo, ma che non riesce a spegnere dubbi e interrogativi che da oltre cinque anni accompagnano questa storia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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