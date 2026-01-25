A 19 anni dalla scomparsa dei Maiorana la famiglia chiede alla Procura di riaprire le indagini

A 19 anni dalla scomparsa di Antonio Maiorana e del figlio Stefano, avvenuta nel 2007, la famiglia ha richiesto alla Procura di riaprire le indagini. I due ultimi avvistamenti risalgono all'estate di quell'anno, in un cantiere di Isola delle Femmine, lasciando un mistero irrisolto che ancora oggi desta attenzione e interrogativi.

Un giallo senza fine, che si trascina ormai da ben 19 anni, quello della scomparsa di Antonio Maiorana e del figlio Stefano, di cui non si hanno più notizie dal 3 agosto del 2007, quando erano stati visti per l'ultima volta in vita in un cantiere di Isola delle Femmine.

