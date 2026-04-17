Pensa di citare la Bibbia invece è una frase di Pulp Fiction la gaffe di Pete Hegseth

Durante una cerimonia religiosa al Pentagono, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha pronunciato un versetto biblico, ma si è scoperto che si trattava in realtà di una citazione tratta dal film Pulp Fiction. La confusione ha suscitato polemiche a Washington, poiché si tratta di un episodio che riguarda un’affermazione pubblica di rilievo. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, generando discussioni sul rispetto delle fonti e l’accuratezza delle dichiarazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Pensava di citare la Bibbia invece stava riportando una battuta di Pulp Fiction. A Washington è scoppiata la polemica sul segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, per aver recitato un falso versetto biblico ispirato a Ezechiele 25:17 durante una funzione religiosa al Pentagono. “Il cammino dell'aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al PentagonoIl segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante... Hegseth cita la Bibbia al Pentagono ma è Tarantino: la gaffe surreale del capo della Difesa UsaIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, che si definisce pubblicamente un fervido credente e cultore della Bibbia, ha commesso una... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Quel che Giorgia Meloni non dice - Appunti; Zone 30 scolastiche e in centro, isole pedonali a Lido di Fermo. Ecco cosa cambia; La gaffe di Hegseth, pensa di citare la Bibbia ma è Pulp fiction di Tarantino; Open Space: IA, che dilemma!. Pensa di citare la Bibbia invece è una frase di Pulp Fiction, la gaffe di Pete Hegseth(Adnkronos) – Pensava di citare la Bibbia invece stava riportando una battuta di Pulp Fiction. A Washington è scoppiata la polemica sul segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth, per aver recitato un fa ... notizie.it «L'uomo di oggi pensa di raggiungere la libertà dominando. Si realizza di più chi può dominare sugli altri. Il concetto di "servizio" è lontano. Non sappiamo lavare i piedi. Sappiamo solo lucidare le scarpe, per raggiungere il potere». - facebook.com facebook L’UE pensa di fare il pacifista universale blandendo l’Iran, mentre così facendo sta antagonizzando i paesi arabi del Golfo, autoescludendosi dall’ordine regionale. A guerra finita, si regoleranno i conti. Manco i filo-arabi sanno fare. x.com