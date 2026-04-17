Sciopero sanità privata alta adesione nel salernitano | esulta la Fp Cgil

Oggi nella provincia di Salerno si è verificato uno sciopero nel settore della sanità privata, con un’adesione molto elevata tra le lavoratrici e i lavoratori. La protesta è stata indetta a livello nazionale da tre sindacati confederali e coinvolge diversi enti e strutture sanitarie della zona. La giornata ha visto una forte partecipazione, con molte strutture che hanno registrato assenze di personale.

Si è registrata oggi un'altissima adesione allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori comparto della sanità privata in tutta la provincia di Salerno, proclamato a livello nazionale da Cgil, Cisl, Uil. I dati raccolti delineano un quadro di mobilitazione straordinaria: in diverse aziende del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sciopero nazionale della sanità privata, la FP Cgil di Salerno: "I lavoratori non possono più aspettare"Nella giornata di domani (venerdì 17 aprile 2026) le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata, delle RSA e dei centri di riabilitazione di... Sciopero nella sanità privata, Cgil, Cisl e UIl: "Buona adesione, diversi reparti sono stati chiusi"L’adesione allo sciopero nazionale della sanità privata ha fatto registrare una partecipazione elevata anche nel territorio di Forlì-Cesena, dove,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapere; Sciopero della Sanità privata, si fermano medici e infermieri. Servizi a rischio anche a Roma; Sanità Privata, Verso Lo Sciopero Del 17 Aprile; La pazienza è finita, indetto sciopero della sanità privata. Sanità privata e RSA, alta adesione allo sciopero in Basilicata: sindacati in protesta per il rinnovo dei contrattiÈ stata alta l’adesione in Basilicata allo sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità privata e delle RSA, indetto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per il rinnovo dei contratti co ... lasiritide.it Sciopero della sanità privata e sindacati in piazza, contratto subitoCon questo proclama si apre la manifestazione indetta in piazza Santi Apostoli a Roma unitariamente dalle sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, in concomitanza con lo sciopero di 24 ore dei ... ansa.it Oggi sciopero della sanità privata e sindacati in piazza, "contratto subito". Cgil, Cisl e Uil manifestano in piazza Santi Apostoli a Roma #ANSA facebook È confermato lo sciopero dei lavoratori della sanità privata annunciato per il 17 aprile dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Sono circa 300mila i lavoratori che attendono un rinnovo da 8 anni nella sanità privata e da 14 anni nelle Rsa. #ANSASalute bit.ly/4 x.com