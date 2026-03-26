Sciopero Citynews buona l’adesione | Ora confronto con l’azienda

Nella giornata del 25 marzo si è concluso lo sciopero di 48 ore promosso dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec Cisal. L’adesione all’astensione dal lavoro è stata significativa, portando a una sospensione delle attività quotidiane. Al termine dello sciopero, sono previsti incontri tra i rappresentanti sindacali e l’azienda per discutere delle questioni sollevate.

Si è concluso ieri, il 25 marzo alle 9, lo sciopero di 48 ore indetto dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec Cisal, con un’adesione consistente Si è concluso ieri, il 25 marzo alle 9, lo sciopero di 48 ore indetto dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec Cisal, con un’adesione consistente. La mobilitazione è iniziata con lo stato di agitazione dello scorso 13 marzo. Il Cdr di Citynews e Figec si sono opposti da subito al licenziamento senza preavviso, ritenuto illegittimo, di 5 giornalisti dipendenti, e a tutte le interruzioni o rimodulazioni dei rapporti di lavoro con collaboratori che per anni hanno contribuito alla crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sciopero Citynews, buona l’adesione: "Ora confronto con l’azienda" Articoli correlati Licenziamenti Citynews: proclamato sciopero dei giornalisti per 48 oreIl Comitato di Redazione e il sindacato Figec-Cisal annunciano l’astensione dal lavoro a partire dalle ore 9. Leggi anche: Vertenza Natuzzi, confronto in Regione. I sindacati: "Dall'azienda ora risposte celeri, occupazione va tutelata" Una selezione di notizie su Sciopero Citynews Discussioni sull' argomento Licenziamenti Citynews: proclamato sciopero dei giornalisti per 48 ore; Citynews, sciopero storico dei giornalisti: 48 ore di stop contro i tagli al personale. Citynews, giornalisti in sciopero per 48 ore: 57 edizioni ferme contro i licenziamentiDue giorni di sciopero in tutte le edizioni di Today (comprese quelle siciliane) per i tagli senza preavviso: Cdr e Figec?Cisal chiedono un tavolo di concertazione ... lasicilia.it Licenziamenti Citynews: l'assemblea dei giornalisti approva lo stato di agitazioneNella giornata di oggi, 13 marzo, i giornalisti di Citynews si sono riuniti in assemblea per discutere dell'attuale situazione dell'azienda che ha visto, nel giro di una settimana, l'interruzione ... today.it Citynews, giornalisti in sciopero per 48 ore: 57 edizioni ferme contro i licenziamenti Due giorni di sciopero in tutte le edizioni di Today (comprese quelle siciliane) per i tagli senza preavviso: Cdr e Figec-Cisal chiedono un tavolo di concertazione Leggi l’articolo - facebook.com facebook #Citynews, sciopero di 48 ore dopo i licenziamenti senza preavviso. Il Cdr: “Chiusura della direzione, richieste non accolte” x.com