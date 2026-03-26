Sciopero Citynews buona l’adesione | Ora confronto con l’azienda

Da forlitoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 25 marzo si è concluso lo sciopero di 48 ore promosso dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec Cisal. L’adesione all’astensione dal lavoro è stata significativa, portando a una sospensione delle attività quotidiane. Al termine dello sciopero, sono previsti incontri tra i rappresentanti sindacali e l’azienda per discutere delle questioni sollevate.

Si è concluso ieri, il 25 marzo alle 9, lo sciopero di 48 ore indetto dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec Cisal, con un’adesione consistente Si è concluso ieri, il 25 marzo alle 9, lo sciopero di 48 ore indetto dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec Cisal, con un’adesione consistente. La mobilitazione è iniziata con lo stato di agitazione dello scorso 13 marzo. Il Cdr di Citynews e Figec si sono opposti da subito al licenziamento senza preavviso, ritenuto illegittimo, di 5 giornalisti dipendenti, e a tutte le interruzioni o rimodulazioni dei rapporti di lavoro con collaboratori che per anni hanno contribuito alla crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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