Sciopero della sanità privata la protesta davanti alla Città di Parma | Stesso lavoro stesso salario stessi diritti

Venerdì 17 aprile, davanti alla Città di Parma, si è svolto uno sciopero della sanità privata con una protesta dei lavoratori. Gli operatori hanno esposto striscioni con la scritta “Stesso lavoro, stesso salario, stessi diritti”. La manifestazione si è svolta in risposta a richieste di equità salariali e di migliori condizioni di lavoro nel settore. La protesta ha coinvolto diverse persone che hanno manifestato pacificamente davanti agli uffici pubblici.

“Stesso lavoro, stesso salario, stessi diritti”. Sono questi gli striscioni, affissi nella mattinata di venerdì 17 aprile, davanti alla Città di Parma. Oggi, infatti, è il giorno dello sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata, proclamato unitariamente da Fp Cgil.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Sciopero sanità privata 17 aprile, a rischio le visite: i motivi della protestaVenerdì 17 aprile 2026 è stato indetto lo sciopero nazionale della sanità privata. La protesta della Sanità privata, giù anche le serrande delle farmacie: il 17 aprile sarà scioperoPer la Sanità privata, così come per le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), questa è una settimana di grande mobilitazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sciopero della sanità privata, a rischio visite ed esami; Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapere; Sanità Privata. I sindacati: Il 17 aprile sarà sciopero; Sanità privata e RSA, il 17 aprile sciopero nazionale. Fp Cgil-Cisl Fp-Uil Fpl Lombardia: Il profitto non deve calpestare la dignità professionale!. Sciopero della sanità privata del 17 aprile. A rischio visite ed esami, ecco gli orari e le fasce di garanziaPer la giornata di venerdì 17 aprile è indetto uno sciopero della sanità privata. La protesta nasce dal blocco dei contratti e dai salari rimasti fermi da anni. money.it Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapere ... tg24.sky.it Sciopero nazionale della sanità privata: Nurse Times al fianco dei lavoratori: La redazione di Nurse Times esprime pieno sostegno alla mobilitazione indetta per oggi, 17 aprile, dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che hanno proclamato lo sciopero di tutto il facebook Lunedì sarà sciopero della scuola, lezioni a rischio anche a Roma ift.tt/bzIaYTD x.com