Sciopero dei bus a Milano e non solo a rischio gli interscambi | gli orari dello stop

Venerdì 17 aprile, un sciopero di quattro ore interessa il personale di Addabus e riguarda i servizi di autobus tra Milano e i Comuni vicini, tra cui Pavia, Monza e Lodi. La protesta riguarda le linee di trasporto pubblico in quella regione e potrebbe causare disagi e interruzioni negli orari di passaggio degli autobus. La mobilitazione si svolge nel corso della giornata, coinvolgendo le corse di quella fascia oraria.

Venerdì nero per chi si sposta con i bus tra Milano e i Comuni vicini. Per oggi, venerdì 17 aprile, è stato proclamato uno sciopero di quattro ore del personale di Addabus, che coinvolgerà i mezzi tra Milano, Pavia, Monza e Lodi. L'agitazione è stata annunciata dalle sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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