Sciopero autotrasportatori aprile 2026 confermato il blocco nazionale

L’associazione degli autotrasportatori ha annunciato ufficialmente che, ad aprile 2026, si svolgerà uno sciopero a livello nazionale. La decisione è stata comunicata dal Comitato esecutivo dell'ente rappresentativo, che ha confermato il blocco delle attività di trasporto su tutto il territorio italiano. La protesta coinvolgerà tutte le aziende associate e avrà durata indeterminata, senza ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento.

Sciopero degli autotrasportatori. L’ Unatras conferma il blocco nazionale. Il Comitato esecutivo di Unatras, il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci, convocato oggi a Roma ha deciso – dopo gli annunci dei giorni scorsi – “la proclamazione del fermo nazionale dei servizi e di tutte le attività di trasporto, dando mandato all’ufficio di presidenza di definire giornate e modalità attuative del blocco che saranno stabilite nel rispetto dei tempi dettati dal codice di autoregolamentazione dello sciopero di settore”. “Questa è l’unica ed inevitabile decisione possibile, attesa dalla categoria, di fronte al.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero autotrasportatori aprile 2026, confermato il blocco nazionale Notizie correlate Gasolio sopra i 2 euro al litro, verso lo sciopero e il blocco degli autotrasportatori"Il settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte... Sciopero autotrasportatori, Garante : “Revocare fermo tir 20-25 aprile”(Adnkronos) – Revocare lo sciopero proclamato per 6 giorni (20-25 aprile) dagli autotrasportatori o riformulare l’azione collettiva, in conformità... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sciopero autotrasportatori fino al 18 aprile in Sicilia contro il caro carburante; Aprile di scioperi in Italia: trasporti e logistica sotto pressione; Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città; Sciopero autotrasportatori, camionisti fermi ad aprile contro i rincari sul diesel. Sciopero autotrasportatori dal 20 al 25 aprile 2026: rischio scaffali vuoti e rincariDopo lo sciopero limitato alla Sicilia, gli autotrasportatori potrebbero fermarsi per 5 giorni, ovvero dal 20 al 25 aprile 2026. In questi giorni è infatti previsto uno sciopero che da quanto si legge ... notizie.it Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, rischio scaffali vuotiDopo lo sciopero limitato alla Sicilia, gli autotrasportatori potrebbero fermarsi per cinque giorni in tutta Italia contro i rincari ... quifinanza.it **TRASPORTI: Sospeso lo sciopero degli autotrasportatori. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto le porte al dialogo istituzionale** Lo sciopero autotrasportatori Sicilia, inizialmente previsto fino al 18 aprile con l’ombra di un proseguimento a o - facebook.com facebook Sciopero autotrasportatori siciliani, 'adesione al 90%, porti bloccati'. Bella: 'Cinque giorni di protesta, attendiamo risposte dal governo' #ANSA x.com