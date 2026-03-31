Mercoledì 8 aprile alle 21, il Cinema Astra di Firenze ospiterà l’anteprima del film “Sciatunostro”, diretto da Leandro Picarella. Questa rappresentazione sarà la prima in sala del nuovo lavoro del regista, con la proiezione prevista per quella sera. La proiezione si svolgerà alle ore 21 e sarà aperta al pubblico.

Sarà per la prima volta in sala a Firenze “Sciatunostro”, il nuovo film del regista Leandro Picarella, in anteprima al Cinema Astra mercoledì 8 aprile alle ore 21.15. Un poetico racconto d’infanzia tra due bambini nell’isola di Linosa, storia d’estate che riflette sul tempo e la memoria, sui ricordi e la possibilità di conservarli. Dopo la première alla Festa del Cinema di Roma, il film sarà poi al cinema in tutta Italia dal 9 aprile, con la nuova distribuzione PostMov.In una piccola isola nel cuore del Mediterraneo, Ettore e Giovannino, due amici inseparabili di undici e sette anni, si preparano a vivere l'ultima estate insieme. Ettore, costretto a trasferirsi sulla terraferma per proseguire gli studi, lascia sull'isola un vuoto che Giovannino dovrà colmare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Prima volta in sala a Firenze per "Sciatunostro", il nuovo film di Leandro Picarella

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