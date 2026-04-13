A Torino in sala Sciatunostro il film di Leandro Picarella al cinema Massimo
Sarà per la prima volta in sala a Torino “Sciatunostro”, il nuovo film di Leandro Picarella, al Cinema Massimo lunedì 13 aprile alle ore 20.30, presente il regista in dialogo con Carlo Chatrian, Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il film sarà in programmazione al cinema anche il.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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