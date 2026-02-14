Elly Schlein critica Giorgia Meloni per aver scelto di allearsi con la Germania, un Paese che si oppone ai progetti di investimenti condivisi nell’Unione Europea e agli Eurobond. La leader del Partito Democratico evidenzia come questa alleanza possa rallentare le iniziative comuni, sottolineando che, in un momento di crisi, nessuno può fare tutto da solo. La sua dichiarazione arriva mentre si discute di nuove strategie per rafforzare l’unità europea e superare le divisioni tra gli Stati membri.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quello che trovo sbagliato in questo momento è non capire che nessuno si salva da solo. Se non vogliamo essere schiacciati dall’aggressività commerciale americana, quella bellica della Russia e dall’espansionismo cinese, l’Europa deve fare un salto in avanti”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, commentando l’assenza della premier Giorgia Meloni alla Conferenza sulla sicurezza europea di Monaco. “Noi siamo per un’Europa federale – ha aggiunto Schlein a margine dell’incontro a Napoli del Pd – e se non ci sono le condizioni politiche per cambiare i trattati in questa direzione, si proceda subito con le cooperazioni rafforzate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Schlein sulla Meloni: “Errore l’asse con la Germania che si oppone a investimenti comuni Ue e Eurobond”

Questa mattina si sono incontrati a Bruxelles i capi di stato e di governo europei per discutere delle prossime strategie economiche.

Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, sta andando in scena un vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Schlein attacca Meloni: Ha abbandonato il Sud Italia colpito dalle alluvioni; Meloni difende il comico Pucci: Su Schlein è sessismo, su di me è satira. Ora basta con il doppiopesismo; Meloni e il caso Pucci: la premier attacca il doppiopesismo e difende la libertà della satira; Pd: Schlein e l'alternativa a Meloni, dal 'No' al referendum alla visione del futuro. I dem.

Schlein contro la premier: Lei sta politicizzando la sfida sulla giustiziaLa segretaria dem dalla Sicilia invita a fare campagna sui contenuti: La destra scarica sui giudici i propri fallimenti ... repubblica.it

Schlein: Meloni? Politicizza il votoSchlein ha attaccato la Meloni all'interno di una dichiarazione rilasciata di recente. Il tema centrale è ancora una volta il voto. newsmondo.it

Radio Cusano Campus. . “Meloni incazzata con Salvini, Conte e Schlein approfittino del caos Vannacci!” Il commento di Danilo Toninelli nel corso di “Controinformazione” al caos generato nel Centrodestra dalla mossa del Generale Vannacci, esortando Gius facebook

Niscemi, Schlein: “Meloni ha abbandonato il Sud” x.com