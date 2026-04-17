Durante un evento dedicato a un film su Berlinguer, il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato della sua posizione riguardo alla Cina, lasciando intendere che le sue strade siano diverse ma entrambe portano verso Pechino. Nel frattempo, l’ex presidente del Consiglio ha mostrato le sue caratteristiche di politico versatile, descritto come rapido, astuto e deciso. Entrambi i protagonisti si sono espressi pubblicamente su temi internazionali, evidenziando approcci distinti.

Giuseppe Conte è certamente, bisogna dargliene atto, un animale politico multiforme: è svelto come uno scoiattolo, furbo come una volpe, spietato come una belva. Elly Schlein, in vista delle primarie per decidere il candidato premier del centrosinistra, muove qualche passo verso il centro (vedi la solidarietà alla Meloni dopo gli attacchi di Trump) per parare le critiche dei moderati del suo partito? E lui, il policefalo Conte che fa? Si butta, in questo caso a pesce, a sinistra che più a sinistra non si può, più precisamente su Enrico Berlinguer, bandiera mai ammainata della sinistra italiana. E allora eccolo ieri alla Camera sul tavolo...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Schlein e Conte, strade diverse ma tutte e due portano in Cina

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