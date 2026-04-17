Schlein si rivolge ai leader progressisti mondiali, cercando un'alleanza contro le forze di destra. Nel frattempo, il suo avversario politico, Giuseppe Conte, prosegue con le sue attività, in particolare da quando ha ottenuto una vittoria in un referendum sulla giustizia. La scena politica si muove tra tentativi di consolidamento e strategie di alleanza in un panorama in cui si percepisce una chiara svolta.

«Non ragioniam di lor, ma guarda e passa». Mentre il suo “competitor” Giuseppe Conte continua (per la verità dal giorno della vittoria del No al referendum sulla giustizia, il 23 marzo scorso) a rilanciare il tema delle primarie di coalizione per la scelta del candidato premier dei progressisti del campo largo, Elly Schlein si comporta come il Virgilio dantesco del III Canto dell’Inferno e dai progressisti mondiali - riuniti a Barcellona per la prima volta in un formato largo, oltre il perimetro dei socialisti, che va dal premier spagnolo Pedro Sanchez al presidente del Brasile Lula - ci va davvero. E ci va da candidata premier in pectore, come leader del più grande partito della famiglia socialista e democratica europea e quindi come la naturale anti-Meloni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Schlein cerca l’abbraccio di Sanchez e dei progressisti mondiali: il tempo delle destre è finito

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