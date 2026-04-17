Il giornalista Nicolò Schira ha condiviso su YouTube alcune delle ultime novità riguardanti il mercato del Milan, concentrandosi in particolare sulla situazione di Roberto Lewandowski. Secondo quanto riferito, ci sarebbe un’idea del club di portare l’attaccante polacco in rossonero, con una proposta che coinvolge anche il nome di Tare. La notizia riguarda un’offerta che sarebbe stata messa sul tavolo, senza dettagli sui termini.

Il Milan dovrà cercare un attaccante importante nella prossima sessione di calciomercato e tra i nomi possibili c'è anche quello di Robert Lewandowski (qui le ultime da Romano). La punta può lasciare il Barcellona a parametro zero. Ecco la possibile offerta del Diavolo rivelata su 'YouTube' dal giornalista Nicolò Schira. "Lewandowski fa sognare le big italiane, è difficile è un sogno. In MLS gli farebbero due anni di contratto sempre a 20 milioni l'anno. Ci può essere la Serie A? Assolutamente si. Il Barcellona gli ha offerto il rinnovo a stipendio dimezzato e il polacco non sembra convinto ad oggi. Arabia, MLS e la Turchia le mette in secondo piano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira rivela: “Lewandowski al Milan idea di Tare. Ecco l’offerta sul piatto”

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