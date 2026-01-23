Schianto micidiale in autostrada tutto bloccato | soccorsi sul posto lunghe code

Venerdì 23 gennaio 2026, un grave incidente sull’autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco ha causato l’interruzione del traffico e lunghe code. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le auto rimangono in attesa di riprendere il viaggio. La situazione ha creato disagi e rallentamenti significativi per gli automobilisti diretti verso la Valle d’Aosta.

Venerdì nero per il traffico piemontese. Un violento scontro ha paralizzato l'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco nella prima mattinata di oggi, 23 gennaio 2026, trasformando il tragitto verso la Valle in un vero e proprio incubo per migliaia di automobilisti. L'incidente, avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese, ha visto coinvolti due furgoni cassonati che, per cause ancora in corso di accertamento, sono entrati in collisione all'altezza di Foglizzo. L'impatto è stato talmente energico da far ribaltare entrambi i mezzi, che hanno terminato la loro corsa adagiati su un fianco, disperdendo gran parte del carico sulla sede stradale.

