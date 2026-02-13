Doppio schianto Panico in autostrada traffico in tilt | soccorsi sul posto
Doppio schianto sull’autostrada A1 tra Bologna e Firenze, con due veicoli che si sono scontrati frontalmente poco prima delle 8, causando il blocco totale della corsia di sorpasso e creando file chilometriche. Una donna di 45 anni è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, mentre i soccorritori stanno ancora lavorando per rimuovere i mezzi e ripristinare la circolazione. La causa del incidente sembra essere stata una distrazione del conducente di uno dei mezzi coinvolti. Diversi automobilisti hanno raccontato di aver visto il fumo e sentito il rumore forte
Una nuova mattinata di disagi e rallentamenti ha segnato l’inizio della giornata per centinaia di automobilisti in viaggio lungo una delle arterie più trafficate del Paese. L’ autostrada A1, asse strategico che collega nord e sud, si è trasformata in poche ore in una lunga colonna di lamiere ferme sotto il cielo grigio dell’inverno. Il traffico, già sostenuto per gli spostamenti quotidiani, ha iniziato a rallentare fino quasi a paralizzarsi, generando nervosismo e attese interminabili. >> Carlo Conti, cast e cantanti di Sanremo 2026 da Mattarella. Colpo di scena: la big non c’era, proprio lei. La situazione è precipitata intorno alle 10 e 30, quando nel tratto che attraversa la Ciociaria si è verificato un primo, violento incidente stradale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondimenti su doppio schianto
Shock in galleria, schianto autocisterna carica di gasolio. Soccorsi sul posto, traffico in tilt
Nel pomeriggio di oggi, un incidente in galleria ha coinvolto un’autocisterna carica di gasolio, causando notevoli disagi al traffico e interventi di emergenza.
Panico in autostrada, automobilisti scioccati: polizia e soccorsi sul posto, cosa è successo
Alle prime ore del mattino, un incidente ha provocato l’interruzione improvvisa del traffico in autostrada.
Ultime notizie su doppio schianto
Argomenti discussi: Incidente a Rialto, in quel punto ci fu anche un morto. Traffico acqueo sotto accusa. Zuin: Adottate molte misure; Incidente a Rialto, lancione contro le gondole: aperta l’inchiesta, il pilota era solo a bordo. Ecco perché; Incidente a Rialto, il pilota sotto choc: Ho pensato solo a girare il volante e schivare le barche; Omicidio Lovisetto, 14 anni a Maritan, l'ex boss della Mala del Brenta.
Doppio schianto a Reggio Emilia, in sei in ospedaleReggio Emilia, 24 dicembre 2025 - Doppio incidente ieri sera a Reggio, con gli schianti favoriti pure dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. Poco dopo le 21 si è verificata la sbandata di ... ilrestodelcarlino.it
Cronaca. Cesena, doppio schianto in via Torino: un ferito e traffico in tilt - facebook.com facebook