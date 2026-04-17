Schiamazzi e clienti con precedenti | chiuso il locale in Brianza

Nella zona della Brianza, un locale è stato chiuso dalle autorità a causa di ripetuti problemi legati al mancato rispetto degli orari di chiusura, a schiamazzi e assembramenti nelle ore serali. Sono stati riscontrati anche clienti con precedenti penali, il che ha contribuito alla decisione di intervenire. La chiusura temporanea è arrivata dopo diverse segnalazioni e controlli da parte delle forze dell'ordine.

Mancato rispetto degli orari di chiusura, assembramenti e schiamazzi nelle ore serali e clienti con precedenti. Giovedì 16 aprile i carabinieri della stazione di Meda, in esecuzione a un provvedimento emesso del questore della Provincia di Monza e della Brianza, hanno disposto la sospensione per.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

La stretta sulle discoteche. Chiuso per un mese il Class 125: «Schiamazzi e anomalie strutturali»Arezzo, 11 febbraio 2026 – Disturbo della quiete pubblica e anomalie strutturali.

Schiamazzi, liti e troppo alcool in piazza Garibaldi: chiuso per sette giorni bar VickySette giorni di chiusura, con sospensione dell'attività di somministrazione, per motivi di ordine e pubblica sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Un'ordinanza urgente del sindaco limita l'attività di un bar contro la movida pericolosa; Stretta della polizia a Cornigliano e Sampierdarena, al lavoro i cani antidroga Iago e Costantin; Sequestrato un locale in via Merlo, i gestori non ci stanno: Macché abusivo, siamo un'associazione culturale; Pronto ad aprire il Santo Spirito Living Room.

Schiamazzi e orari non rispettati: sospesa l’attività di un bar di MedaAssembramenti e schiamazzi di sera e di notte, presenza di clientela nota alle forze ... msn.com

Troppo alcol, liti tra clienti e schiamazzi: chiuso per 7 giorni un locale di piazza GaribaldiTRIESTE - Il Questore di Trieste ha disposto, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per sette giorni di un pubblico ... ilgazzettino.it

Effettuati controlli avventori in due “sale slot” di via Molteni, spesso fonte di lamentele da parte dei residenti a causa degli schiamazzi dei clienti. Maxi controlli anche nei giardini Melis facebook