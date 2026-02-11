La Prefettura di Arezzo ha deciso di chiudere il Class 125 per un mese. Le autorità hanno motivato il provvedimento con segnalazioni di schiamazzi e problemi di sicurezza strutturale. Il locale rimarrà chiuso fino a fine febbraio, mentre si attendono interventi per mettere in regola la struttura. La decisione arriva in un momento di aumento di controlli sulle discoteche cittadine.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Disturbo della quiete pubblica e anomalie strutturali. È questo che ha portato la Prefettura di sospendere per 30 giorni la licenza di un locale del divertimento notturno cittadino. Lo stesso che aveva giocato d’anticipo e una settimana fa aveva deciso in autonomia di prendersi una pausa dalle serate. Ieri invece è stata la Prefettura a mettere nero su bianco la sospensione per 30 giorni della licenza dell’attività di un esercizio pubblico in zona centrale. La decisione del prefetto. Si tratta della discoteca Class 125, regolarmente autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcooliche e all’organizzazione di pubblici spettacoli e intrattenimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stretta sulle discoteche. Chiuso per un mese il Class 125: «Schiamazzi e anomalie strutturali»





