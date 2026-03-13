Schiamazzi liti e troppo alcool in piazza Garibaldi | chiuso per sette giorni bar Vicky

In piazza Garibaldi il bar Vicky è stato chiuso per sette giorni con sospensione dell’attività di somministrazione. La decisione è stata presa a causa di schiamazzi, liti e consumo eccessivo di alcool nella zona, che hanno portato a problemi di ordine pubblico e sicurezza. La chiusura è stata disposta dalle autorità competenti per garantire la tranquillità nella piazza.

Sette giorni di chiusura, con sospensione dell'attività di somministrazione, per motivi di ordine e pubblica sicurezza. È quanto disposto nella giornata di oggi dal questore di Trieste, Lilia Fredella, nei confronti di bar Vicky, esercizio pubblico di piazza Garibaldi. L'intervento della polizia si è reso necessario dopo alcune verifiche effettuate dal personale della questura sulla presenza, “da tempo”, di persone con a carico diverse segnalazioni di polizia relative a un uso smodato di alcool. Il tutto era diventato “fonte di disturbo per i residenti che hanno lamentato schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica. Il locale è stato anche oggetto di diversi interventi da parte delle Forze dell’Ordine a causa delle frequenti liti fra avventori”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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