Scherma | nove spadiste azzurre si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di Doha

Nove spadiste italiane hanno ottenuto la qualificazione per il tabellone principale al Grand Prix di Doha, in Qatar. L’evento, dedicato alla disciplina della spada, si svolgerà domenica e vedrà le atlete impegnate in una competizione di elevato livello internazionale. Questa qualificazione rappresenta un importante passo avanti nel percorso delle atlete italiane, confermando il loro ruolo competitivo nel panorama mondiale della scherma.

Saranno complessivamente nove le spadiste azzurre che saliranno in pedana domenica in quel di Doha, capitale del Qatar che ospita questo fine settimana il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada. Nella giornata odierna, dedicata alla fase eliminatoria, si sono infatti distinte cinque atlet e, che hanno quindi raggiunto le connazionali già qualificate. La prima ad unirsi al già nutrito gruppo composto da Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk – tutte dentro in quanto in top 16 nel ranking mondiale – è stata Gaia Caforio. La schermitrice ha ben figurato nel segmento a gironi, collezionando sei vittorie su sei assalti disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it

Grand Prix di spada – Sono nove le atlete italiane qualificate per il tabellone principale femminile di domenica a DohaIl Grand Prix di spada a Doha vede nove atlete italiane qualificate per il tabellone principale femminile, in gara domenica.

