Scherma | nove sciabolatrici accedono al tabellone principale a Tashkent

Nove sciabolatrici italiane hanno passato le qualificazioni e accederanno al tabellone principale della tappa di Tashkent della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma femminile. L’appuntamento si svolge nella capitale uzbeka e vede coinvolte atlete che gareggeranno domani nella specialità sciabola. Questi risultati consentiranno loro di competere nella fase successiva del torneo internazionale.

Saranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale valido per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile, in scena domani in quel di Tashkent, in Uzbekistan. L’unica esente dalla qualificazione è stata Michela Battiston, già dentro in virtù del suo piazzamento nel ranking internazionale, dove occupa il quinto posto. Subito dopo la fase a gironi, hanno brillantemente raggiunto la compagna di squadra Martina Criscio e Mariella Viale, abili a ben figurare nel primo segmento di giornata. Bene poi Giulia Arpino, Eloisa Passaro, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile e Manuela Spica, abili a imporsi nella fase riservata ai tabelloni preliminari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma: nove sciabolatrici accedono al tabellone principale a Tashkent Articoli correlati Scherma: nove fiorettiste accedono nel tabellone principale alla Coppa del Mondo di Hong KongLa Nazionale azzurra di fioretto femminile sarà della partita alla tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma prevista per domani ad Hong Kong con... Scherma: sei sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di TunisiIl dado è tratto a Tunisi, località teatro questo fine settimana del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile. Aggiornamenti e notizie su Scherma nove sciabolatrici accedono al... Scherma: nove sciabolatrici accedono al tabellone principale a TashkentSaranno complessivamente nove le azzurre che prenderanno parte al tabellone principale valido per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile, in scena domani in ... oasport.it Scherma, nove sciabolatori campani sul podio ai campionati italianiLa seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di scherma è diventata presto la festa della sciabola campana: 2 prove a squadre e 9 atleti medagliati. Un asso piglia tutto sul podio tricolore ... rainews.it