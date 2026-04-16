Il 16 aprile 2026, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato un cessate il fuoco in Libano che entrerà in vigore alle 17 (le 23 ora italiana) e durerà dieci giorni. Nella stessa giornata, ha affermato che Teheran consegnerà l’uranio e ha annunciato la possibilità di un accordo. Queste dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico senza ulteriori dettagli ufficiali sui negoziati.

WASHINGTON (USA) – Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco in Libano a partire dalle 17 (le 23 di oggi 16 aprile 2026 in Italia) per la durata di 10 giorni. “Ho appena avuto eccellenti conversazioni con lo stimatissimo presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Bibi Netanyahu, di Israele. Questi due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco della durata di 10 giorni alle ore 17”, scrive il presidente Usa su Truth. “Martedì, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta dopo 34 anni qui a Washington, D.C., insieme al nostro grande segretario di Stato, Marco Rubio”, ricorda Trump.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Trump: “Cessate il fuoco in Libano per 10 giorni”. E ancora: “Teheran consegnerà l’uranio. Pronto l’accordo”

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