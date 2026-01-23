Il guardiano al Teatro Civico 14

Al Teatro Civico 14 di Casagiove, sabato 24 gennaio alle ore 20.00 e domenica 25 gennaio alle ore 18.00, sarà rappresentato “Il guardiano” di Harold Pinter. Questo testo, considerato un classico del Novecento, propone una riflessione attuale attraverso una narrazione sobria e incisiva, mantenendo intatta la sua forza espressiva e il suo significato. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e letteratura.

Sabato 24 gennaio alle ore 20.00 e domenica 25 gennaio alle ore 18.00 va in scena al Teatro Civico 14 di Casagiove "Il guardiano" di Harold Pinter, un classico del teatro del Novecento che parla con lucidità al presente. La produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo, in collaborazione con Teatro del Sangro e Teatro dei Limoni.

