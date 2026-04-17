Savoia l' annuncio di Emanuele Filiberto | Umberto II e la regina Maria José potranno riposare in patria

Emanuele Filiberto ha annunciato che Umberto II e la regina Maria José potranno essere sepolti nel loro paese d'origine. Ha dichiarato che i tempi sono maturi per permettere ai loro resti di tornare in patria, lasciando intuire che i loro corpi saranno trasferiti presto. La notizia ha suscitato discussioni tra coloro che attendono questa decisione da tempo.

"I tempi sono maturi, finalmente mio nonno Umberto II e la regina Maria José potranno riposare in patria". È un annuncio, quello di Emanuele Filiberto di Savoia, che vuole pacificare la nostra storia e che rimette tutte le sue speranze, anche con i buoni uffici del governo e della Santa Sede, alle decisioni ultime del presidente della Repubblica: l'occasione c'è, ed è altamente simbolica visto che il prossimo due giugno si celebreranno gli 80 anni della repubblica italiana. E proprio il 2 giugno del 1946 l'Italia, al referendum, scelse la nuova sua forma istituzionale. Un verdetto che divise e accese gli animi ma che Umberto II, re dopo l'abdicazione del padre, accettò senza se e senza ma, scegliendo la via dell'esilio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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