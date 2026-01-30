Domani Emanuele Filiberto di Savoia arriverà a Loreto, vicino alla Riviera del Conero. La Basilica della Santa Casa si prepara a riceverlo per celebrare la messa in suffragio di Vittorio Emanuele. La città si anima in attesa dell’evento, con i preparativi già in corso.

© Danielebartocciblog.it - Basilica Loreto (An): domani arriva Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia sarà presente a Loreto il 31 gennaio, presso la Santa Casa del Conero, per partecipare a una messa in suffragio di Vittorio Emanuele di Savoia.

