Salvini ministro della malavita? Saviano assolto | Io perseguitato per 8 anni Ma il vicepremier | Lo querelo di nuovo

Il Tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione riguardo a un commento pubblicato nel 2018 sui social, in cui aveva definito Matteo Salvini “ministro della malavita”. Saviano aveva sostenuto di essere stato perseguitato per otto anni a causa di quella affermazione. Matteo Salvini ha annunciato che procederà con una nuova querela contro Saviano.

Il Tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione, per aver definito Matteo Salvini “ministro della malavita” nel 2018 in alcuni post sui social. Quella definizione arrivava in risposta all’allora ministro dell’Interno che aveva polemizzato sulla scorta assegnata allo scrittore. Roberto Saviano: “La propaganda politica non può diventare uno strumento per mettere a tacere chi critica”. "Per aver definito Matteo Salvini ‘ministro della Mala Vita’ sono stato trascinato in tribunale e oggi, dopo otto anni, sono stato finalmente assolto”, ha commentato Saviano sui social: “Questa assoluzione significa soprattutto una cosa: che la propaganda politica non può diventare uno strumento per mettere a tacere chi critica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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