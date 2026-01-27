Diritti dell’infanzia | a Ostia un murales per Eglantyne Jebb la fondatrice di Save The Children

Iniziativa artistica a Ostia celebra Eglantyne Jebb, fondatrice di Save The Children, con un murales dedicato ai diritti dell’infanzia. Questa opera mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela dei bambini, rafforzando il messaggio di solidarietà e impegno sociale nella comunità locale. Un gesto semplice ma significativo che coinvolge scuola e cittadini, promuovendo valori fondamentali per il futuro dei più giovani.

Ostia, 27 gennaio 2026 – Un nuovo murales spicca sulla facciata esterna dell’Istituto comprensivo Giuliano da Sangallo di Corso Duca di Genova a Ostia, un inno ai diritti dell’infanzia dedicato alla fondatrice di Save the Children, Eglantyne Jebb. Venerdì 23 gennaio, alla presenza dell’assessore alla cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio e dei rappresentanti del Municipio X, il presidente Mario Falconi, la vice presidente Valentina Prodon e Denise Lancia assessore alle politiche sociali e pari opportunità, accanto alla dirigente scolastica Rejana Martelli, è stato inaugurato il nuovo murales dell’artista Sara Fratini con la collaborazione dei ragazzi del Punto Luce delle arti e Spazio Futuro, centro Save the Children, di via Fasan, un’ importante presenza sul nostro territorio, a Ostia ponente, a sostegno dei bambini e dei ragazzi, un punto di riferimento per un quadrante periferico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

