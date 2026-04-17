Sassuolo travolge il Como | Volpato e Nzola fanno volare i neroverdi

Nella trentatreesima giornata di campionato, il Sassuolo ha battuto il Como con un risultato di 2-1. La partita ha visto i neroverdi segnare due reti, mentre il Como è riuscito a segnare un gol. Per il Sassuolo, i marcatori sono stati Volpato e Nzola. I padroni di casa, allenati da Fabregas, hanno subito la seconda sconfitta consecutiva.

La trentatreesima giornata di campionato ha il Sassuolo imporsi sul Como con un punteggio di 2-1, segnando la seconda sconfitta consecutiva per i padroni di casa guidati da Fabregas. I netti gol di Volpato e Nzola hanno sancito il successo neroverde, rendendo vano il tentativo di Nico Paz. Con questo risultato, il Como scivola verso zone di pericolo, mentre il Sassuolo scala posizioni arrivando al nono posto della classifica. L’analisi dei numeri e lo scivolamento del Como. Guardando oltre il semplice esito della partita, i dati statistici della stagione 2025-2026 delineano un quadro netto per le squadre coinvolte in questa fase cruciale. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassuolo travolge il Como: Volpato e Nzola fanno volare i neroverdi Notizie correlate Volpato e Nzola condannano il Como, Sassuolo vince 2-1REGGIO EMILIA - Succede tutto negli ultimi minuti del primo tempo nel match tra Sassuolo e Como che apre la 33esima giornata di campionato. Sassuolo-Como 2-1: Volpato e Nzola decisivi per GrossoReggio Emilia, 17 aprile 2026 - Il Sassuolo mette la freccia e sorpassa la Lazio, salendo a quota 45 punti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Sassuolo allontana il Como dalla Champions: le pagelle della sfida; Sassuolo-Como, Grosso: Su Berardi decisione affrettata, ma ci atteniamo alle decisioni arbitrali; Serie A, il Como perde ancora: al Mapei vince il Sassuolo; Sassuolo-Como, analisi e probabili formazioni della gara. FULL TIME Sassuolo-Como 2-1: neroverdi show, Volpato e Nzola in 2? rallentano la corsa Champions del ComoIl Sassuolo, undicesimo a quota 42 punti, viene dalla sconfitta rimediata a Marassi contro il Genoa, dalla quale ha perso anche Berardi per due giornate. Il Como, invece, a quota 58 e in lotta per un ... canalesassuolo.it Corsa Champions, il Como perde anche con il Sassuolo: domani l’Atalanta…Il Sassuolo ferma anche il Como, la squadra di Fabregas perde nuovamente dopo la rimonta subita dall'Inter: e domani ... calcioatalanta.it MATCHDAY Dopo la vittoria travolgente di Como abbiamo il cuore ancora a mille per una partita infinita. Nonostante la vittoria, resta la consapevolezza che ogni sfida da qui alla fine sarà una battaglia e che non possiamo permetterci cali di tensione. La facebook