Milan Nkunku prima della partita di Napoli | Uniti e concentrati | si giocherà tutto sui dettagli

Prima della sfida contro il Napoli, l’attaccante del Milan ha dichiarato a 'Milan TV' che la squadra è unita e concentrata, sottolineando che la partita si deciderà sui dettagli. Ha aggiunto che ogni giocatore sa cosa fare e che la preparazione è stata intensa. Nkunku ha anche parlato dell’importanza di mantenere la calma e di affrontare la gara con determinazione.

Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Match difficile, due grandi squadre. Ma noi siamo venuti qui per vincere la partita. Le squadre daranno tutto per vincere, vedremo cosa succederà a fine match. Dobbiamo restare uniti, concentrati in ogni momento della partita. Dobbiamo stare focalizzati, perché si giocherà tutto sui dettagli. E fare ovviamente tutto quello che ci ha chiesto il mister per portare a casa i tre punti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Nkunku prima della partita di Napoli: “Uniti e concentrati: si giocherà tutto sui dettagli” Leggi anche: Milan, Nkunku si prende tutto: i numeri della rinascita dopo il no al mercato Tare prima di Napoli Milan: «Stasera per noi è fondamentale. Fullkrug e Nkunku? Nessuna sorpresa, su Leao…»Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro il Napoli Intervenuto... Temi più discussi: Nkunku e Jashari, 70 milioni in panchina: il piano di Allegri per rilanciarli; Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug o Gimenez: chi gioca titolare nell'attacco del Milan contro il Napoli; Milan, Allegri prepara la sorpresa col Napoli: Fullkrug e Nkunku verso una maglia da titolare; Leao verso la non convocazione per Napoli-Milan e Allegri prova il partner di Nkunku: un ballottaggio. LIVE Alle 20.45 Napoli-Milan, Allegri con Nkunku-Fullkrug. Guai per Conte: Hojlund verso la tribunaIl posticipo di Pasquetta è la partita chiave per il secondo posto. Conte contro Allegri è sempre affascinante, se poi il Napoli viene da quattro vittorie ... gazzetta.it Nkunku e Fullkrug insieme contro il Napoli: parla l’attaccante franceseNkunku affronta il Napoli con consapevolezza dei rischi. L’attaccante rossonero si prepara al match della 31^ giornata con concentrazione e fiducia nei mezzi del Milan. Christopher Nkunku ha ... spaziomilan.it Le ufficiali di Napoli-Milan Conte lancia Giovane dal 1' facebook Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug #NapoliMilan x.com