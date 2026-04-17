La trentatreesima giornata di Serie A inizia con la partita tra Sassuolo e Como, due squadre che arrivano dopo sconfitte contro Genoa e Inter. La sfida si svolge in un momento di tensione tra le due formazioni, con alcune modifiche tattiche adottate dall’allenatore del Sassuolo. Entrambe cercano punti per migliorare la posizione in classifica, in un match che promette di essere combattuto.

La trentatreesima giornata di Serie A si apre questo venerdì con il confronto diretto tra Sassuolo e Como, due formazioni che arrivano al termine del turno precedente con un bilancio negativo dopo i rispettivi cedimenti contro Genoa e Inter. Le decisioni tecniche di Fabio Grosso e Cesc Fabregas per l’incontro odierno introducono variazioni significative nelle gerarchie delle due squadre. Le scelte tattiche di Grosso e Fabregas: la sorpresa Morata. Il fronte delle formazioni ufficiali rivela movimenti inaspettati che cambieranno il volto delle due compagini in campo. In casa Sassuolo, la decisione di Fabio Grosso porta fuori dal campo Pinamonti, mentre nel reparto arretrate Muric non sarà presente tra i titolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassuolo-Como, scommessa Morata e rivoluzione tattica di Grosso

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