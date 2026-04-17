LIVE Alle 18.30 Sassuolo-Como | Grosso punta su Volpato Fabregas si affida a Morata Le ufficiali
Alle 18.30 si gioca Sassuolo-Como, con l'allenatore dei neroverdi che ha deciso di puntare su Volpato e Fabregas che si affida a Morata. I lariani cercano una vittoria per superare temporaneamente la Juventus in classifica. I padroni di casa, invece, sono impegnati a conquistare punti fondamentali per la loro posizione in campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio.
(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Caqueret; Diao, Paz, Baturina; Morata. All.Fabregas (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Coulibaly; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Nzola, Laurienté. All.Grosso (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All.Fabregas (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All.Grosso A dirigere la partita sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Claudio Barone di Roma 1 e Giacomo Monaco di Termoli.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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