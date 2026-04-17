LIVE Alle 18.30 Sassuolo-Como | Grosso punta su Volpato Fabregas si affida a Morata Le ufficiali

Alle 18.30 si gioca Sassuolo-Como, con l'allenatore dei neroverdi che ha deciso di puntare su Volpato e Fabregas che si affida a Morata. I lariani cercano una vittoria per superare temporaneamente la Juventus in classifica. I padroni di casa, invece, sono impegnati a conquistare punti fondamentali per la loro posizione in campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio.