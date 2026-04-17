Sassuolo-Como le pagelle | Nzola assist e primo gol da 7 Morata inconsistente 4,5

Nella partita tra Sassuolo e Como, Nzola ha segnato il suo primo gol e fornito un assist, ottenendo un voto di 7. Morata è apparso poco incisivo e ha ricevuto un punteggio di 4,5. Volpato ha sfruttato al meglio il primo pallone utile, mentre Thorstvedt si è distinto per la rapidità nel supporto e nel recupero dei palloni.

Volpato capitalizza il primo pallone utile. Thorstvedt sempre il primo ad arrivare in supporto e a recuperare palloni. Nico Paz si batte per tre, 6,5.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sassuolo-Como, le pagelle: Nzola, assist e primo gol da 7. Morata inconsistente, 4,5 Notizie correlate Pagelle Sassuolo Como, Volpato e Nzola decisivi! Non basta il gol di Nico Paz – I VOTILocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Sassuolo-Como, le formazioni ufficiali: Grosso con Nzola e Turati dal 1'. Fabregas punta su MorataSassuolo e Como si affrontano al Mapei Stadium per la prima gara della 33ª giornata di Serie A. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Sassuolo-Como quote analisi 33ª giornata Serie A; Como-Inter 3-4, le pagelle della partita di Serie A; Como-Inter 3-4, pagelle: Dumfries e Marcus Thuram trascinatori; Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Le pagelle di Sassuolo-Como 2-1: due minuti di fuoco e tre punti di prestigioMbala NZOLA 7.5: partecipa ai contropiedi fungendo da perno, ma spesso e volentieri rallentando la manovra. C’è gloria anche per lui però: nel giro di due minuti assiste Volpato e segna il suo primo ... canalesassuolo.it Sassuolo-Como 2-1, le pagelle della partita di Serie ADopo la sconfitta con l'Inter, il Como cade anche contro il Sassuolo e complica la corsa alla Champions League. Tante insufficienze tra gli uomini di Fabregas: Morata delude e prende 4,5, mentre Nico ... sport.sky.it Nel momento decisivo, il Como ha il freno a mano tirato: secondo ko consecutivo, vince il Sassuolo. La Juve può portarsi a +5 facebook Se il Sassuolo è riuscito a battere il Como, è anche merito di una parata incredibile di Stefano Turati. Scelto a sorpresa al posto di Arijanet Muric, è riuscito a togliere dalla porta un pallonetto quasi perfetto di Nico Paz x.com