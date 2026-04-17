Grosso prima di Sassuolo Como | Oggi opportunità per Nzola e Turati ho un augurio

Prima della partita tra Sassuolo e Como, l’allenatore del Sassuolo ha commentato le scelte di formazione, indicando che oggi ci sono opportunità per i giocatori Nzola e Turati. Ha anche espresso un suo augurio per l’andamento della gara. La partita è iniziata poco dopo le sue dichiarazioni, con i due calciatori coinvolti nelle rispettive fasi del match.

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