Milan-Como di Serie A 0-1 | lariani in vantaggio con Nico Paz | LIVE News

Nico Paz ha segnato il gol decisivo che ha portato il Como a vincere 1-0 contro il Milan a San Siro. La causa è stata una conclusione precisa dell’attaccante, che ha colpito di testa al 78° minuto, sorprendendo la difesa rossonera. Il Milan ha cercato il pareggio senza fortuna, mancando di concretezza sotto porta. I padroni di casa hanno spinto fino alla fine, ma il Como ha mantenuto la concentrazione e portato a casa tre punti importanti. La partita si è conclusa con il pubblico di San Siro in silenzio.

Grandissimo erroraccio di Mike Maignan passa il pallone a Nico Paz, con quest'ultimo che lo insacca alle spalle del francese: 1-0 per i lariani Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como di Serie A 0-1: lariani in vantaggio con Nico Paz | LIVE News Como-Milan di Serie A 1-0: la sblocca Kempf, lariani in vantaggio | LIVE NewsAlle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como si disputa il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan. Como-Milan di Serie A 1-2: rossoneri in vantaggio con Rabiot! | LIVE NewsAlle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como si disputa il recupero della 16ª giornata della Serie A tra Como e Milan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan-Como, l’ultima beffa della partita fantasma: dopo la figuraccia, il rinvio condiziona il…; Milan-Como: Match Preview; Como - Milan Serie A Enilive; AC Milan-Como, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri. Dove vedere Milan-Como in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali di Allegri e Fabregas ... corrieredellosport.it Milan-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: per ora Allegri ha incartato FabregasLa diretta live di Milan-Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, in campo Milan-Como: il recupero della 24a giornata. Rossoneri all’inseguimento della capolista Incontro decisivo per corsa scudetto e posti in Europa Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/02/calcio-serie-a-giorn facebook #Milan- #Como, le formazioni ufficiali x.com