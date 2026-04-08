Il Como ferma la sua corsa in trasferta contro l’Udinese con uno 0-0 che non permette di guadagnare punti preziosi. Nico Paz, tra le fila del Como, ha mostrato difficoltà durante la partita, mentre la squadra rimane stabile in zona Champions. La Juventus, invece, si avvicina a un solo punto di distanza, mantenendo vive le speranze di agganciare le prime posizioni della classifica.

Lo 0-0 del Como a Udine ha frenato la corsa dei lariani verso la Champions, con la Juventus che insegue a una sola lunghezza. Ora gli azzurri sono costretti a fare punti, domenica sera contro un’Inter lanciata verso lo scudetto, che non può permettersi battute di arresto. Sarà una partita da dentro o fuori, una di quelle che possono anche esaltare il Como, il quale dopo la pausa non ha però dimostrato di essere allo stesso livello delle cinque vittorie consecutive precedenti. Per la prima Fabregas, invece di difendere i suoi giocatori, ne ha criticato l’atteggiamento in campo. Anche se il tecnico non ha fatto nomi, Nico Paz non è più il giocatore del girone d’andata, quando i suoi voti in pagella oscillavano fra il sette e l’otto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I lariani ancora in zona Champions. Como, le sofferenze di Nico Paz. A Udine un’altra prova incolore

Milan-Como di Serie A 0-1: lariani in vantaggio con Nico Paz | LIVE NewsGrandissimo erroraccio di Mike Maignan passa il pallone a Nico Paz, con quest'ultimo che lo insacca alle spalle del francese: 1-0 per i lariani Sono...

Pagelle Como Milan: Maignan insuperabile, Rabiot domina. Il talento di Nico Paz non basta ai larianiSi chiude Como Milan, con il successo dei rossoneri contro i lariani nella sfida valida recupero della 16a giornata di Serie A.

Temi più discussi: Udinese-Como 0-0; Il Ds del Como esce allo scoperto: la verità sul futuro di Nico Paz; Il Como non brilla a Udine: un pareggio senza gol che rallenta la corsa in zona Champions; Quelle sfide all’ora di pranzo: gli azzurri le hanno vinte tutte.

I lariani ancora in zona Champions. Como, le sofferenze di Nico Paz. A Udine un’altra prova incoloreGirone di ritorno in apnea per il fantasista argentino. Segnali di ripresa da Morata. ma lo spagnolo non resterà. sport.quotidiano.net

Perché il Como può finire in Champions League: il lavoro di Fabregas, i goal di Douvikas oltre Nico Paz, i lariani sono già una bigTre vittorie di fila, miglior difesa del campionato, quarto posto a un passo e il cielo come limite. Il Como 2025/2026 è già il miglior Como di sempre: la squadra di Fabregas ha raggiunto il record di ... calciomercato.com

«Maresca lascia correre sul contatto in area tra Atta e Zaniolo, giudicando l’intervento regolare. » Il Como parte subito all’attacco: dopo pochi minuti, Nico Paz cerca la porta ma trova una deviazione che manda il pallone in calcio d’angolo. L’Udinese risponde - facebook.com facebook

#UdineseComo 0-0: Nico Paz e Diao spenti, Fabregas rallenta dopo cinque vittorie di fila x.com