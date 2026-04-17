Sassuolo-Como 1-2 | altro stop per Fabregas la Champions si allontana

Nel match di venerdì 17 aprile, il Sassuolo ha perso in casa contro il Como con il punteggio di 2-1, nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A. La sconfitta rappresenta un altro passo falso per il club, mentre il Como ottiene tre punti importanti in chiave classifica. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno segnato due gol contro uno della squadra di casa.

(Adnkronos) – Il Sassuolo batte 2-1 il Como nell'anticipo della 33esima giornata di Serie A oggi, venerdì 17 aprile. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia succede tutto nei minuti finali del primo tempo, con in padroni di casa in gol con Volpato al 42' e Nzola al 44', Nico Paz accorcia le distanze al 47'. Dopo il ko contro l'Inter, per i lombardi arriva così un altro stop, che complica la corsa al quarto posto Champions League. Si complica così la corsa Champions degli uomini di Fabregas. In classifica, i lombardi restano fermi a quota 58 in quinta posizione, a -2 dal quarto posto della Juventus. Gli emiliani salgono invece al nono posto con 45 punti, scavalcando di una lunghezza la Lazio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Milan Femminile, 0-0 con il Como Women e la zona Champions si allontanaTerzo risultato utile consecutivo per il Milan Femminile allenato da Suzanne Bakker. Como, i convocati per il Sassuolo: Jesus Rodriguez sì o no? La decisione di Fabregas e la lista ufficiale dei larianiMercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SASSUOLO-COMO: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/4; Pronostico Sassuolo-Como quote analisi 33ª giornata Serie A; Dove vedere Sassuolo-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Sassuolo-Como 2-1, crisi per la squadra di FabregasIl Como cade ancora e complica la rincorsa Champions. La formazione di Fabregas viene sconfitta in casa del Sassuolo (2-1) nel primo anticipo della 33esima ... lapresse.it SI PARTE! È iniziata la sfida tra SASSUOLO-COMO!18:31Serie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Sassuolo-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Se il Sassuolo è riuscito a battere il Como, è anche merito di una parata incredibile di Stefano Turati. Scelto a sorpresa al posto di Arijanet Muric, è riuscito a togliere dalla porta un pallonetto quasi perfetto di Nico Paz x.com Sassuolo 2 Como 1 .. COMO GODOOO!! Occasione perfetta per allungare. Non possiamo sbagliare!! +3 sicuri o sofferenza fino al 90’.. #juventus #allianzstadium #vincereèlunicacosacheconta #finoallafine #forzajuve @juventus - facebook.com facebook