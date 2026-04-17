Sassari tragedia sulla Buddi Buddi | Chihuahua senza microchip muore

Una piccola Chihuahua è stata trovata senza vita ieri sera lungo la strada della Buddi Buddi a Sassari. La cagnolina non aveva il microchip e il suo corpo è stato rinvenuto in strada. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla presenza di eventuali testimoni o sulle circostanze del decesso. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità presenti sul posto.

Una piccola Chihuahua è stata trovata senza vita nella serata di ieri, 15 aprile, lungo la strada della Buddi Buddi a Sassari. L’animale, che si trovava nel tratto stradale vicino al bar Graziella in direzione Platamona, è deceduto probabilmente a causa di un investimento dopo essersi allontanato dal proprio nucleo familiare. La dinamica del ritrovamento sulla Buddi Buddi. Il tragico evento è stato portato alla luce dai cittadini che si trovavano in quella zona durante le ore serali del 15 aprile. La scoperta è avvenuta sul ciglio della carreggiata, a una distanza di circa cento metri dal bar Graziella, mentre il traffico procedeva verso la località di Platamona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, tragedia sulla Buddi Buddi: Chihuahua senza microchip muore Notizie correlate Sfreccia a 211 km/h sulla Sassari-Alghero senza assicurazione: inseguito e fermatoUn automobilista è stato immortalato dal telelaser della polizia stradale mentre sfrecciava a 211 km/h sulla strada a quattro corsie Sassari-Alghero,... Casatenovo, tragedia sulla provinciale: muore ciclista dopo un maloreUna domenica pomeriggio che si è trasformata in tragedia quella dell'1 febbraio sulla provinciale La Santa, nel territorio di Casatenovo. Contenuti di approfondimento Cagnolina Chihuahua investita e uccisa sulla Buddi BuddiChihuahua morta sulla Buddi Buddi: appello alla responsabilità. Una notizia triste colpisce la comunità di Sassari ... sassarioggi.it Sassari, pericolo nella rotatoria sulla Buddi BuddiSituazione di pericolo in una rotatoria sulla Buddi Buddi a Sassari. A lanciare l'allarme è Generazione Italie, e Manuel Pirino, per conto dei residenti nelle strade consortili. L'oggetto delle ... unionesarda.it