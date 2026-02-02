Casatenovo tragedia sulla provinciale | muore ciclista dopo un malore

Una domenica pomeriggio di paura a Casatenovo, quando un ciclista è morto dopo aver avuto un malore mentre percorreva la provinciale La Santa. L’uomo, che viaggiava in sella alla bici, si è improvvisamente sentito male, e nonostante i soccorsi arrivati in fretta, non è riuscito a salvarsi. La strada si è subito riempita di passanti e automobilisti, tutti testimoni di una scena drammatica. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

Una domenica pomeriggio che si è trasformata in tragedia quella dell'1 febbraio sulla provinciale La Santa, nel territorio di Casatenovo. Un uomo di 74 anni, residente a Usmate (Monza e Brianza), ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre pedalava sulla sua bicicletta. Il tutto è avvenuto intorno alle 13 in via Generale Giuseppe Sirtori, nel tratto che attraversa la città: il ciclista stava percorrendo la carreggiata quando, all'improvviso, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull'asfalto. La caduta è stata violenta e immediata. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano sarebbe stato vittima di un malore che non gli ha lasciato scampo, facendogli perdere improvvisamente il controllo della bicicletta.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Casatenovo Tragedia Impatto sulla provinciale e corpo sull’asfalto: muore ciclista, accertamenti sulla dinamica Melito, ciclista muore dopo un malore improvviso sul “doppio senso” Sabato 17 gennaio a Melito si è verificata una tragedia lungo la Circumvallazione Esterna, dove un ciclista è deceduto a causa di un malore improvviso durante il suo percorso. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Casatenovo Tragedia Argomenti discussi: Incidente con il monopattino: giovane trasferito in ospedale; Casatenovo: malore stronca ciclista. Casatenovo, tragedia sulla provinciale: muore ciclista dopo un maloreUna domenica pomeriggio che si è trasformata in tragedia quella dell'1 febbraio sulla provinciale La Santa, nel territorio di Casatenovo. Un uomo di 74 anni, residente a Usmate (Monza e Brianza), ha p ... leccotoday.it Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo e direttore del pronto soccorso del Niguarda, coordina le cure ai feriti della tragedia di Capodanno - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.