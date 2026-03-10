Un automobilista è stato fermato dalla polizia dopo aver percorso la Sassari-Alghero a 211 kmh senza assicurazione. L'uomo non si è fermato all'alt e ha tentato di proseguire la fuga, ma è stato comunque raggiunto e bloccato. Alla fine, gli agenti hanno ritirato la patente e sequestrato il veicolo.

Un automobilista è stato immortalato dal telelaser della polizia stradale mentre sfrecciava a 211 kmh sulla strada a quattro corsie Sassari-Alghero, in Sardegna. L'uomo non si è fermato all'alt degli agenti tentando una disperata fuga: inseguito dalla volante, è stato raggiungo e fermato dopo pochi chilometri. La vettura è risultata priva dell'assicurazione ed è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Al conducente è stata sospesa la patente., Al conducente sono state contestate le violazioni previste dal Codice della strada per l'eccesso di velocità di oltre 60 kmh rispetto al limite consentito e la circolazione senza assicurazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sfreccia a 211 km/h sulla Sassari-Alghero senza assicurazione: inseguito e fermato

