A Sarzana un uomo di origini nigeriane ha ucciso un gatto nel parco, arrostendolo in modo intenzionale. Si tratta di un episodio che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, considerando anche il contesto di mancanza di integrazione tra le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sui dettagli e sulle motivazioni dell’episodio.

Un nuovo agghiacciante caso di animali torturati e uccisi, questa volta a Sarzana e con un elemento ancora più inquietante, quello della mancata "integrazione". Un uomo, immigrato clandestino proveniente dalla Nigeria, ha barbaramente ucciso un gatto in un parco pubblico della cittadina in provincia di La Spezia. Quindi ha pensato bene di prendere la carcassa e arrostirla su un fornelletto che si era portato per l'occasione, con l'obiettivo chiaro di mangiare il felino. Tutto questo sotto gli occhi esterrefatti dei presenti, qualcuno dei quali ha pensato bene di riprendere la scena con il telefonino. Il senatore della Lega, Manfredi Potenti, ha denunciato gli "orrori tribali a casa nostra" e l'assessore alla Sicurezza di Sarzana, Stefano Torri, ha parlato di gesto "atroce e inaccettabile".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sarzana, il nigeriano uccide il gatto al parco e lo arrostisce: come può finire

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