A Sarzana, un uomo di nazionalità nigeriana ha appiccato il fuoco a un gatto con l’intenzione di mangiarlo. Le immagini dell’episodio sono state condivise e hanno suscitato shock tra i residenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e raccogliere eventuali prove. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sul precedente dell’uomo o sulle eventuali motivazioni dietro il gesto.

Orrore a Sarzana, dove un uomo - di nazionalità nigeriana - ha dato fuoco a un gatto nell'intento di cibarsene. L'orribile scena a cui hanno assistito diverse persone è avvenuta in un parco pubblico. Proprio qui alcuni cittadini hanno immediatamente allertato carabinieri, polizia e anche il comune, intervenuto tramite l'assessore alla sicurezza Stefano Torri che ha denunciato in un post sui social l'accaduto. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile dentro l'area del Parco nel quartiere Crociata, uno spazio verde tra le case attualmente chiuso. È arrivata da lì la segnalazione di alcuni residenti che hanno notato l'uomo intento ad accendere un fuoco.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sarzana, nigeriano arrostisce un gatto per mangiarlo: immagini atroci

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