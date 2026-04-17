Un giovane di 20 anni è stato condannato a dieci anni di carcere per aver tentato di uccidere e rapinare una sarta lo scorso anno nella frazione di Vigliano. La sentenza è stata pronunciata in seguito alle accuse di tentato omicidio e rapina aggravata. L’uomo, di origine straniera, è stato riconosciuto colpevole dai giudici dopo il processo celebrato nelle scorse settimane.

Un ventenne di origine straniera ha ricevuto una condanna a 10 anni di reclusione per i reati di tentato omicidio e rapina aggravata commessi lo scorso anno nella frazione di Vigliano. L’aggressione ha coinvolto una donna di 87 anni, una sarta che si trovava nel proprio domicilio quando il giovane, approfittando di un appuntamento per riparare dei pantaloni, ha trasformato la prestazione lavorativa in una violenta estorsione finita nel sangue. L’escalation della violenza tra il lavoro domestico e l’aggressione. Tutto è iniziato con una richiesta apparentemente ordinaria: l’uomo si era presentato presso l’abitazione dell’anziana per eseguire delle cuciture su un paio di indumenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarta aggredita con il coltello: 10 anni per il giovane rapinatore

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