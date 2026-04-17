Sarcofago romano nel muro di un ristorante | la scoperta dei carabinieri | FOTO

I carabinieri hanno scoperto un sarcofago romano incastrato nel muro di un ristorante a Pietravairano, un paese dell’Alto Casertano. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo nella struttura, dove è stato rinvenuto il frammento di un sepolcro antico. La vicenda ha attirato l’attenzione degli esperti, che hanno esaminato il reperto e ne hanno verificato la natura storica. La scoperta è stata documentata con delle fotografie.

A Pietravairano, nel cuore dell’Alto Casertano, un incredibile frammento di storia antica è riemerso dove nessuno si sarebbe aspettato di trovarlo: nella muratura esterna di un ristorante.La scoperta è avvenuta nella mattinata del 16 aprile 2026, quando i Carabinieri della Stazione di Vairano.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Un pezzo di un sarcofago romano incastonato nel muro di un ristorante nel Casertano: scatta il sequestroLa scoperta è stata eseguita dai carabinieri in un ristorante di Pietravairano, nella provincia di Caserta: il prezioso reperto archeologico è stato... Un tesoro nascosto nel muro del ristorante: la scoperta dei carabinieriTempo di lettura: 2 minutiUn frammento di storia antica incastonato nella muratura di un ristorante, ignaro ai più, è riemerso grazie all’attenzione... Contenuti di approfondimento Si parla di: Parte di un sarcofago romano nel muro di un ristorante, scatta sequestro. Un pezzo di un sarcofago romano incastonato nel muro di un ristorante nel Casertano: scatta il sequestroLa scoperta è stata eseguita dai carabinieri in un ristorante di Pietravairano, nella provincia di Caserta: il prezioso reperto archeologico è stato ... fanpage.it Pietravairano, sequestrata parte di un sarcofago romano nel muro di un ristorante: denunciato il titolareUn reperto di epoca romana, nascosto nella muratura di un ristorante, è stato individuato dai carabinieri a Pietravairano, nel Casertano. Il proprietario del locale, consapevole ... ilmattino.it