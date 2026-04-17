Sarah Ferguson è stata avvistata per la prima volta dopo sette mesi, in un luogo non specificato. L’ultima apparizione pubblica risaliva al 16 settembre 2025, quando aveva partecipato ai funerali. Da allora, non era stata vista in pubblico fino a questa recente uscita. La donna non ha rilasciato dichiarazioni e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul motivo della sua assenza o sul luogo dell’evento.

Non si vedeva in pubblico da sette mesi. L’ultima volta era stato il 16 settembre 2025, ai funerali di Katharine, Duchessa di Kent, nella cattedrale di Westminster, con al fianco il suo ex marito Andrea Mountbatten-Windsor, come spesso è accaduto nelle rare occasioni in cui i due si sono mostrati insieme. Poi, il silenzio. E adesso, le prime foto: Sarah Ferguson è stata avvistata in un resort sciistico in Austria, berretto bianco, giacca e pantaloni blu scuro, occhiali. Sarah Ferguson avvistata per la prima volta dopo mesi. Le foto, ottenute dal Sun, mostrano Sarah Ferguson, l’ex Duchessa di York, mentre passeggia in quello che la testata britannica descrive come un tranquillo villaggio sciistico sulle Alpi austriache.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarah Ferguson avvistata per la prima volta dopo mesi: il luogo del “ritiro”

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