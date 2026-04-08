Da mesi, Sarah Ferguson si trova in fuga e si nasconde in diverse località, tra cui cliniche svizzere, Emirati, chalet nelle Alpi e proprietà di amici benestanti in Toscana. Recenti fonti indicano che attualmente si trovi nella tenuta di un ex fidanzato in Toscana, dopo aver trascorso periodi in vari paesi e ambienti. La sua posizione attuale rappresenta l’ultima tappa di un lungo percorso di spostamenti.

Dalle cliniche svizzere, agli Emirati, dagli chalet sulle Alpi fino alle tenute di amici facoltosi in Toscana. Sarah Ferguson è in fuga costante da mesi e l’unico posto dove sarà ormai impossibile avvistarla, a meno di imprevisti, sono gli Stati Uniti. La ex duchessa di York, alla quale è stata persino revocata l’onorificenza della città a nord dell’Inghilterra che non vuole più essere associata a lei, avrebbe chiesto aiuto a chiunque, amici ed ex fidanzati, pur di far perdere le sue tracce. La sua fuga è iniziata lo scorso autunno, quando re Carlo III l’ha sfrattata insieme all’ex marito, con il quale condivideva da anni le trenta stanze reali del Royal Lodge di Windsor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarah Ferguson è in fuga da mesi, adesso si nasconde nella tenuta del suo ex fidanzato Gaddo della Gherardesca in Toscana”: il retroscena

Nel giallo di Sarah Ferguson, sparita dai radar da 3 mesi, spunta tra cellulari e paranoie una fuga segreta in ToscanaSarah Ferguson è sparita dai radar: non appare più in pubblico da 3 mesi, alimentando interrogativi sulla sua situazione e sui suoi spostamenti.

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