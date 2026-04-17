Sara Curtis devastante! Polverizzato il record italiano dei 50 sl | tempo di altissimo rango mondiale!

Sara Curtis ha stabilito un nuovo record italiano nei 50 metri stile libero, con un tempo che si colloca tra i migliori al mondo. La sua forma nelle competizioni su vasca lunga aveva fatto presagire un risultato di alto livello, e così è stato. La nuotatrice ha dimostrato una prestazione eccezionale, superando tutte le aspettative e lasciando un segno importante nel panorama nazionale e internazionale.

Lo si era intuito già nei giorni precedenti: la condizione di Sara Curtis nelle gare su vasca unica era speciale. Il primato nazionale nei 50 dorso rappresentava un indizio chiaro e, questa mattina, nella quarta giornata delle batterie dei Campionati italiani di nuoto di Riccione, nei 50 stile libero la 19enne piemontese ha offerto un’ulteriore dimostrazione delle sue qualità. Curtis, infatti, ha scelto di scoprire subito le proprie carte, senza esitazioni. È questo il suo modo di gareggiare: diretto, aggressivo, sempre più vicino allo stile statunitense, anche alla luce dell’esperienza avviata dallo scorso settembre all’Università della Virginia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis devastante! Polverizzato il record italiano dei 50 sl: tempo di altissimo rango mondiale! Notizie correlate Sara Curtis abbatte il record italiano dei 50 dorso e ottiene un tempo di grande caratura mondialeInizia con il segno “+” la seconda giornata di finali dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Sara Curtis strabilia nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Quadarella meglio delle specialiste nei 200 slCalato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Contenuti e approfondimenti Sara Curtis devastante! Polverizzato il record italiano dei 50 sl: tempo di altissimo rango mondiale!Lo si era intuito già nei giorni precedenti: la condizione di Sara Curtis nelle gare su vasca unica era speciale. Il primato nazionale nei 50 dorso ... oasport.it Sara Curtis da recordEnnesimo record per Sara Curtis nei 50 dorso. Lisa Angiolini dopo aver vinto i 50 trionfa anche nei 200 rana con record italiano ... ilnuovoterraglio.it