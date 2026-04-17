Durante i Campionati Italiani di nuoto 2026, una nuotatrice ha stabilito il nuovo record italiano nei 50 stile libero. Un altro atleta è arrivato in finale senza spingere al massimo, mentre tra poco sarà il momento di vedere la gara di un altro nuotatore. La diretta continua e sarà possibile aggiornarsi sui risultati in tempo reale. Per ora, è tutto, grazie per averci seguito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.57: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Appuntamento alle 17.15 per la penultima sessione di finali 11.56: Marchello rinuncia alla finale dei 200 stile libero, al suo posto ci sarà Luca Ceccarelli 11.55: Mattinata di gare ancora marchiata Sara Curtis. con un altro record italiano nei 50 stile libero per la piemontese che continua a migliorarsi con prestazioni di altissimo livello. Ceccon e D’Ambrosio non si sono dannati più di tanto l’anima qualificandosi per la finale. Bene Razzetti e Borrelli nella farfalla 11.53: Questi i finalisti dei 200 stile libero uomini: Ragaini, De Tullio, Megli, Dalla Costa, Marchello, Caserta, D’Ambrosio, Barbotti 11.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 sl! Ceccon in finale senza forzare! Tra poco D’Ambrosio

Sara Curtis abbatte il record italiano di Federica Pellegrini | Europei di Nuoto in vasca corta 2025

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Ceccon in finale senza forzare! Attesa per D’Ambrosio e Curtis

LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 dorso. Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Nuoto, Assoluti Riccione 2026: calendario, orari e dove vedere le gare in TV e streaming.

Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 sl! Ceccon in finale senza forzare! Tra poco D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05: Simonti vince la terza batteria con 5484 10.03: Michele Musciolà e Christian Simonti con 5483 si ... oasport.it

OA Sport. . Le voci dei grandi protagonisti della terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026 a Riccione. Una giornata intensa, ricca di risultati importanti e indicazioni preziose in vista degli Europei di Parigi. Nelle interviste realizzate da Sofia Al facebook