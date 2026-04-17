LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Tris di Curtis tra poco D’Ambrosio

Durante i campionati italiani di nuoto 2026 si sono disputate le batterie del mattino, con diverse prestazioni notevoli. Nel settore juniores, un nuotatore ha conquistato il titolo nazionale con un tempo di 1’49”59, qualificandosi anche ai prossimi campionati europei in programma a Monaco. Tra gli atleti in gara nei 200 dorso, Del Signore ha prevalso su Ceccon, mentre Curtis ha ottenuto un terzo successo consecutivo. Tra pochi minuti si attendono le gare di D’Ambrosio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.34: Danilo Cappellazzo con 1’49?59 ottiene il titolo italiano juniores e il tempo limite per i campionati Europei di Monaco 18.30: Doppietta a Parigi ma non c’è il record italiano per Sara Curtis che vince con 24?31, secondo posto per la capitana Silvia Di Pietro che vola a Parigi con 24?74, terzo posto per Agata Maria Ambler (anche lei avrebbe ottenuto il tempo limite per Parigi) con 24?85 18.26: Attenzione ora a Sara Curtis! La piemontese punta ad un altro record italiano nei 50 stile libero, quete le protagoniste della finale A. 1 ITA BIAGIOTTI Matilde GS Fiamme Oro – Rari Nantes Florentia Asd 2005 25.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Tris di Curtis, tra poco D’Ambrosio Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Borrelli cresce, attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: mostruoso record nazionale di Sara Curtis! Alle 17.15 le finali con Ceccon e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05: Simonti vince la terza batteria con 5484 10.03: Michele Musciolà e Christian Simonti con 5483 si ... oasport.it Comunicato del Presidente FPI I numeri dei Campionati italiani under 19 Oggi inizia la fase interregionale dei Campionati italiani under 19, ospitata a Montecatini. I dati ci dicono che parteciperanno all’evento circa 200 atleti tra uomini e donne a cui si a - facebook.com facebook